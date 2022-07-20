Украинские военные в Лазурном уничтожили современную российскую РЛС (фото)

ВСУ удалось уничтожить РЛС 48Я6-К1 "Подлет" более чем в 100 км от позиций, которые сейчас занимают подразделения украинской армии.

"Подлет" – это твердотельная трехкоординатная радиолокационная станция кругового обзора, которая способна выявлять воздушные цели на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке.

Данная РЛС предназначена для выдачи целеуказания для ЗРК С-300, С-400 и т.д. Поставки "Подлетов" в российскую армию начались в 2015 году.