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Украинские военные в Лазурном уничтожили современную российскую РЛС (фото)

Фото: украинские военные уничтожили современную российскую РЛС (defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные точным ударом уничтожили современный российский комплекс ПВО "Подлет" в Лазурном Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

ВСУ удалось уничтожить РЛС 48Я6-К1 "Подлет" более чем в 100 км от позиций, которые сейчас занимают подразделения украинской армии.

"Подлет" – это твердотельная трехкоординатная радиолокационная станция кругового обзора, которая способна выявлять воздушные цели на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке.

Данная РЛС предназначена для выдачи целеуказания для ЗРК С-300, С-400 и т.д. Поставки "Подлетов" в российскую армию начались в 2015 году.

До этого сообщалось, что ракетные системы HIMARS ударили по двум военным базам противника в Мелитополе.

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