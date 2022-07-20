Українські військові в Лазурному знищили сучасну російську РЛС (фото)

ЗСУ вдалося знищити РЛС 48я6-К1 "Підліт" більш ніж в 100 км від позицій, які зараз займають підрозділи української армії.

"Підліт" - це твердотільна трикоординатна радіолокаційна станція кругового огляду, яка здатна виявляти повітряні цілі на малих і гранично малих висотах в складній завадовій обстановці.

Дана РЛС призначена для видачі цілевказівки для ЗРК з-300, з-400 і т.д. Поставки "Підльотів" в російську армію почалися у 2015 році.