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Один коштує 5 млн доларів. В Україні порахували скільки нових танків РФ знищили ЗСУ

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Україна, Четвер 16 березня 2023 13:28
Один коштує 5 млн доларів. В Україні порахували скільки нових танків РФ знищили ЗСУ Фото: в Україні порахували скільки нових танків РФ Т-90М "Прорив" знищили ЗСУ (facebook com tehnoomsk)
Автор: Наталія Гурковська

Російська армія втратила в Україні щонайменше 15 своїх основних бойових танків Т-90М. Зараз окупанти майже не використовують їх під час ведення бойових дій, хоча від початку називали їх "непереможними".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗС України старшого лейтенанта Андрія Рудика.

"Це лише мова про ті випадки, які мають беззаперечні докази у вигляді фото та відео фіксації. Цілком імовірно, що окупанти втратили значно більше одиниць Т-90М", - сказав він.

За його словами, вперше під час широкомасштабної агресії РФ проти України "непереможний" Т-90М був знищений військовослужбовцем бригади територіальної оборони Харкова за допомогою шведської ручної гармати Carl Gustav.

"Сталося це ще 4 травня 2022 року поблизу Старого Салтова, що на Харківщині. Зброя за 20 тисяч доларів знищила машину за 5 мільйонів доларів", - додав Рудик.

Він додав, що "непереможність" і "досконалість" Т-90М виявились міфами.

Нагадаємо, під час контрнаступу в Харківській області ЗСУ вже вдавалося захопити найсучасніший російський танк Т-90М.

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення Росія станом на 16 березня втратила в Україні 3504 танки.

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