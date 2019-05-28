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Украинские военные на Донбассе в ответ на обстрелы ранили четырех боевиков

Новости » Общество    28.05.2019 - 07:31
Украинские военные на Донбассе в ответ на обстрелы ранили четырех боевиков
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

С украинской стороны потерь нет

На Донбассе за прошедшие сутки, 27 мая, боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, заставило украинских военных отвечать на обстрелы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данне пресс-центра Объединенных сил.

Отмечается, что противник дважды применил запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм. Потерь среди украинских военных нет.

"Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - заявили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов обстреляли позиции ОС вблизи населенного пункта Березово.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты трижды обстреляли украинские позиции: вблизи н.п. Николаевка Вторая - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У населенного пункта Пивденне - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи населенного пункта майорских - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"По данным разведки Объединенных сил, 27 мая четырех оккупантов были ранены", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток, 28 мая, боевики открыли огонь один раз из минометов калибра 120 мм. Обстреливались украинские позиции вблизи города Марьинка.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

 

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил 26 мая вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня, никто из украинских военных не пострадал.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.

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Темы: Новости ООС
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