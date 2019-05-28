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Українські військові на Донбасі у відповідь на обстріли поранили чотирьох бойовиків

Новини » Суспільство    28.05.2019 - 07:31
Українські військові на Донбасі у відповідь на обстріли поранили чотирьох бойовиків
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Із української сторони втрат немає

На Донбасі протягом минулої доби, 27 травня, бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню, що змусило українських військових відповідати на обстріли. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на зведення прес-центру Об'єднаних сил.

Зазначається, що противник двічі застосував заборонені Мінськими угодами міномети калібру 82 мм. Втрат серед українських військових немає.

"Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - заявили у прес-центрі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів обстріляли позиції ОС поблизу населеного пункту Березове.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" окупанти тричі обстріляли українські позиції: поблизу н.п. Миколаївка Друга - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля населеного пункту Південне - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу населеного пункту Майорськ - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"За даними розвідки Об'єднаних сил, 27 травня чотирьох окупантів було поранено" - повідомили в штабі.

Від початку поточної доби, 28 травня, бойовики відкрили вогонь один раз з мінометів калібру 120 мм. Обстрілювались українські позиції поблизу міста Мар'їнка.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Українські військові на Донбасі у відповідь на обстріли поранили чотирьох бойовиків

Нагадаємо, у районі проведення операції Об’єднаних сил 26 травня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню, ніхто з українських військових не постраждав.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку в Луганську область, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті. 

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Теми: Новини ООС
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