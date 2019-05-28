Українські військові на Донбасі у відповідь на обстріли поранили чотирьох бойовиків

Із української сторони втрат немає
На Донбасі протягом минулої доби, 27 травня, бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню, що змусило українських військових відповідати на обстріли. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на зведення прес-центру Об'єднаних сил.
Зазначається, що противник двічі застосував заборонені Мінськими угодами міномети калібру 82 мм. Втрат серед українських військових немає.
"Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - заявили у прес-центрі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів обстріляли позиції ОС поблизу населеного пункту Березове.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" окупанти тричі обстріляли українські позиції: поблизу н.п. Миколаївка Друга - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Біля населеного пункту Південне - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу населеного пункту Майорськ - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"За даними розвідки Об'єднаних сил, 27 травня чотирьох окупантів було поранено" - повідомили в штабі.
Від початку поточної доби, 28 травня, бойовики відкрили вогонь один раз з мінометів калібру 120 мм. Обстрілювались українські позиції поблизу міста Мар'їнка.
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у районі проведення операції Об’єднаних сил 26 травня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню, ніхто з українських військових не постраждав.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку в Луганську область, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.