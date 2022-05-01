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Украинские военные за день сбили два вражеских штурмовика и семь беспилотников

Фото: сбитая российская военная авиация (facebook.com/kmp.vmsu.ua)
Автор: Владимир Костырин

Украинская противовоздушная оборона поразила за прошедшие сутки 9 воздушных целей российских оккупантов, сбив два самолета и семь беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что в течение 30 апреля нашей противовоздушной обороной было уничтожено два штурмовика Су-25 и 7 БПЛА российских оккупантов.

"Приятно, что эффективнее работает противовоздушная оборона Сухопутных войск. ПЗРК, как отечественного, так и иностранного производства, осваивают все больше бойцов", - говорится в сообщении.

Так, вражеские Су-25 сбили при помощи переносных зенитных ракетных комплексов "Стингер".

Ранее сообщалось, что два вражеских самолета были подбиты на Донбассе, где украинские военные также в течение дня отбили 9 атак войск РФ, и уничтожили 8 танков, 1 артиллерийскую систему, 24 единицы боевой бронированной техники и другую технику.

Полномасштабная военная агрессия РФ против Украины продолжается с 24 февраля. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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