Украинские военные за день сбили два вражеских штурмовика и семь беспилотников
Украинская противовоздушная оборона поразила за прошедшие сутки 9 воздушных целей российских оккупантов, сбив два самолета и семь беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.
Отмечается, что в течение 30 апреля нашей противовоздушной обороной было уничтожено два штурмовика Су-25 и 7 БПЛА российских оккупантов.
"Приятно, что эффективнее работает противовоздушная оборона Сухопутных войск. ПЗРК, как отечественного, так и иностранного производства, осваивают все больше бойцов", - говорится в сообщении.
Так, вражеские Су-25 сбили при помощи переносных зенитных ракетных комплексов "Стингер".
Ранее сообщалось, что два вражеских самолета были подбиты на Донбассе, где украинские военные также в течение дня отбили 9 атак войск РФ, и уничтожили 8 танков, 1 артиллерийскую систему, 24 единицы боевой бронированной техники и другую технику.
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