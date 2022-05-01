Украинские военные за день сбили два вражеских штурмовика и семь беспилотников

Украинская противовоздушная оборона поразила за прошедшие сутки 9 воздушных целей российских оккупантов, сбив два самолета и семь беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.

Так, вражеские Су-25 сбили при помощи переносных зенитных ракетных комплексов "Стингер".

"Приятно, что эффективнее работает противовоздушная оборона Сухопутных войск. ПЗРК, как отечественного, так и иностранного производства, осваивают все больше бойцов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 30 апреля нашей противовоздушной обороной было уничтожено два штурмовика Су-25 и 7 БПЛА российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что два вражеских самолета были подбиты на Донбассе, где украинские военные также в течение дня отбили 9 атак войск РФ, и уничтожили 8 танков, 1 артиллерийскую систему, 24 единицы боевой бронированной техники и другую технику.

Полномасштабная военная агрессия РФ против Украины продолжается с 24 февраля. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!