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Українські військові за день збили два ворожі штурмовики і сім безпілотників

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Неділя 01 травня 2022 04:38
Українські військові за день збили два ворожі штурмовики і сім безпілотників Фото: збита російська військова авіація (facebook.com/kmp.vmsu.ua)
Автор: Володимир Костирін

Українська протиповітряна оборона вразила за минулу добу 9 повітряних цілей російських окупантів, збивши два літаки та сім безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Зазначається, що протягом 30 квітня нашою протиповітряною обороною було знищено два штурмовики Су-25 і 7 БПЛА російських окупантів.

"Приємно, що дедалі ефективніше працює протиповітряна оборона Сухопутних військ. ПЗРК як вітчизняного, так й іноземного виробництва освоюють все більше бійців", - йдеться в повідомленні.

Так, ворожі Су-25 збили за допомогою переносних зенітних ракетних комплексів "Стінгер".

Раніше повідомлялося, що два ворожі літаки були підбиті на Донбасі, де українські військові також протягом дня відбили 9 атак військ РФ, і знищили 8 танків, 1 артилерійську систему, 24 одиниці бойової броньованої техніки та іншу техніку.

Повномасштабна військова агресія РФ проти України триває з 24 лютого. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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