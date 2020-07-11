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Украинские военные дали отпор боевикам на Приазовье

Донбасс, Суббота 11 июля 2020 17:50
Украинские военные дали отпор боевикам на Приазовье
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военнослужащие не пострадали

С начала 11 июля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксирован лишь один случай нарушения режима прекращения огня. Боевики применили запрещенное минскими соглашениями вооружение на Приазовье.

Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.

Так, под минометный обстрел из вооружения 120-го и 82-го калибров попали украинские военные вблизи Водяного. В результате вражеского обстрела ни один украинский военный не пострадал.

"Подразделения Объединенных сил решительно ответили на огневые действия противника, уверенно сдержав его агрессию и заставив оккупантов вернуться к соблюдению режима тишины", - рассказали в штабе.

На участках разведение сил вблизи Станицы Луганской, Золотого и Петровского режим прекращения огня сохраняется. Сейчас ситуация вдоль линии разграничения контролируется украинскими подразделениями.

Напомним, вчера на Донбассе в результате вражеских обстрелов один украинский воин погиб и трое получили ранения.

Как стало известно, на Донбассе погиб 31-летний украинский военный из 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.

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