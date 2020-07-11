Українські військові дали відсіч бойовикам на Приазов'ї

Фото: український військовий (РБК-Україна)

Українські військовослужбовці не постраждали

З початку 11 липня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано лише один випадок порушення режиму припинення вогню. Бойовики застосували заборонене мінськими угодами озброєння на Приазов'ї.

Про це повідомляє командування ООС на сторінці у Facebook.

Так, під мінометний обстріл з озброєння 120-го та 82-го калібрів потрапили українські військові поблизу Водяного. В результаті ворожого обстрілу жоден український військовий не постраждав.

"Підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на вогневі дії противника, впевнено стримавши його агресію та змусивши окупантів повернутись до дотримання режиму тиші", - розповіли у штабі.

На ділянках розведення сил поблизу Станиці Луганської, Золотого та Петрівського режим припинення вогню зберігається. Наразі ситуація вздовж лінії розмежування контролюється українськими підрозділами.

Нагадаємо, вчора на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів один український воїн загинув та троє отримали поранення.

Як стало відомо, на Донбасі загинув 31-річний український військовий з 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.