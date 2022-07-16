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Украинские военные беспощадно уничтожают российских оккупантов: новое видео с фронта

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Украина, Суббота 16 июля 2022 13:24
Украинские военные беспощадно уничтожают российских оккупантов: новое видео с фронта Фото: ВСУ уничтожают российских оккупантов на фронте (иллюстрация/t me zsuwar)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов, ликвидируя не только живую силу врага, но и технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

"Не существует лучшего зрелища, чем огонь, сжигающий врага! Они не дождутся ада библейского, они будут сгорать заживо в аду, который мы им обеспечим, - днем и ночью, ежесуточно и ежечасно! Княжеские воины испепеляют мерзость! Все будет - Украина!" - говорится в подписи к кадрам.

Как сообщалось, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 140 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения россияне потеряли более 38 тысяч военнослужащих.

При этом по состоянию на утро 16 июля в результате вооруженной российской агрессии пострадали более 1015 детей. Из них 353 погибли, еще 662 получили ранения.

Также РБК-Украина публиковало обновленную карту боев в Украине на 16 июля.

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