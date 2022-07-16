Карта войны в Украине на 16 июля: где идут бои
Российская армия продолжает штурмовать позиции украинских защитников на всей линии фронта. Однако ВСУ отражают атаки, а на некоторых направлениях переходят в наступление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий DeepStateMap.
По данным карты, самые ожесточенные бои идут на востоке Украины. В Харьковской области враг пытается вернуть ранее покинутые позиции и не допустить продвижения украинских войск к границе.
В то же время на Донбассе оккупанты усиливают штурм в районе Славянска, Северска и Бахмута. Российские боевики обстреливают населенные пункты из тяжелого вооружения. Донецкая и Луганская области остаются стратегическими целями противника.
На юге Украины защитники уничтожают склады и командные пункты российских войск. В частности, ВСУ ударили по складам оккупантов в районе Херсона и Новой Каховки. Однако армия РФ для сдерживания украинских войск продолжает обстреливать мирных жителей.
Напомним, по данным Генштаба, оккупанты пытались вести наступление сразу на нескольких направлениях на востоке Украины, но вражеские атаки были отбиты.
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