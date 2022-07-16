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Карта войны в Украине на 16 июля: где идут бои

Новина українською →
Украина, Суббота 16 июля 2022 11:33
Карта войны в Украине на 16 июля: где идут бои Фото: ВСУ держат оборону на востоке и атакуют врага на юге Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия продолжает штурмовать позиции украинских защитников на всей линии фронта. Однако ВСУ отражают атаки, а на некоторых направлениях переходят в наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий DeepStateMap.

Карта войны в Украине на 16 июля: где идут бои

По данным карты, самые ожесточенные бои идут на востоке Украины. В Харьковской области враг пытается вернуть ранее покинутые позиции и не допустить продвижения украинских войск к границе.

В то же время на Донбассе оккупанты усиливают штурм в районе Славянска, Северска и Бахмута. Российские боевики обстреливают населенные пункты из тяжелого вооружения. Донецкая и Луганская области остаются стратегическими целями противника.

Карта войны в Украине на 16 июля: где идут бои

На юге Украины защитники уничтожают склады и командные пункты российских войск. В частности, ВСУ ударили по складам оккупантов в районе Херсона и Новой Каховки. Однако армия РФ для сдерживания украинских войск продолжает обстреливать мирных жителей.

Карта войны в Украине на 16 июля: где идут бои

Напомним, по данным Генштаба, оккупанты пытались вести наступление сразу на нескольких направлениях на востоке Украины, но вражеские атаки были отбиты.

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