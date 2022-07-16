Количество детских жертв из-за российской агрессии возросло: новые данные
В Украине по состоянию на утро 16 июля в результате вооруженной российской агрессии пострадали более 1015 детей. Из них 353 погибли, еще 662 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.
Так, 15 июля в Херсоне военнослужащие РФ убили мать и ее малолетнюю дочь.
Также стало известно еще о троих детях, которые получили ранения в результате ракетного удара по центру Винницы 14 июля.
Кроме того, 15 июля оккупанты обстреляли Бахмутский район Донецкой области. В результате чего ранения получили две девушки 14 и 16 лет.
Отмечается, что больше всего детей с начала полномасштабной войны пострадали в:
- Донецкой области - 353;
- Харьковской - 191;
- Киевской - 116;
- Черниговской - 68;
- Луганской - 61;
- Николаевской - 53;
- Херсонской - 52;
- Запорожской - 31.
Кроме того, по данным прокуратуры, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2138 учебных заведений. Из них 221 разрушено полностью.
Напомним, сегодня стало известно, что количество жертв из-за ракетного удара по Виннице возросло до 24. В больнице погибла еще одна женщина.
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