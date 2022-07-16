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Количество детских жертв из-за российской агрессии возросло: новые данные

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Киев, Суббота 16 июля 2022 10:53
Количество детских жертв из-за российской агрессии возросло: новые данные Фото: количество детских жертв из-за российской агрессии возросло (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине по состоянию на утро 16 июля в результате вооруженной российской агрессии пострадали более 1015 детей. Из них 353 погибли, еще 662 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.

Так, 15 июля в Херсоне военнослужащие РФ убили мать и ее малолетнюю дочь.

Также стало известно еще о троих детях, которые получили ранения в результате ракетного удара по центру Винницы 14 июля.

Кроме того, 15 июля оккупанты обстреляли Бахмутский район Донецкой области. В результате чего ранения получили две девушки 14 и 16 лет.

Отмечается, что больше всего детей с начала полномасштабной войны пострадали в:

  • Донецкой области - 353;
  • Харьковской - 191;
  • Киевской - 116;
  • Черниговской - 68;
  • Луганской - 61;
  • Николаевской - 53;
  • Херсонской - 52;
  • Запорожской - 31.

Кроме того, по данным прокуратуры, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2138 учебных заведений. Из них 221 разрушено полностью.

Напомним, сегодня стало известно, что количество жертв из-за ракетного удара по Виннице возросло до 24. В больнице погибла еще одна женщина.

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