Украинские военные в 2018 году примут участие в 19 международных учениях, - Генштаб

Около 16 тыс. военных с вооружением и военной техникой примут участие в многонациональных учениях
В 2018 году около 16 тыс. военнослужащих с вооружением и военной техникой примут участие в составе подразделений ВСУ в 19 многонациональных учениях, шесть из которых пройдут на территории Украины и 13 за ее пределами.Об этом заявил и. о. начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба ВСУ полковник Валентин Левчик, информирует Генштаб ВСУ в Facebook.
Многонациональные учения, к которым привлекаются украинские подразделения, направлены на подготовку к отражению вооруженной агрессии против Украины и являются интегрированным элементом подготовки Вооруженных Сил Украины.
"Ценность международных учений для украинской армии заключается в возможности получения боевого опыта вооруженных сил ведущих стран мира и в повышении уровня совместимости, что позволяет украинским подразделениям действовать совместно с подразделениями других государств. Кроме того, международные учения способствуют эффективному реформированию ВСУ и внедрению стандартов НАТО в их повседневной деятельности", - проинформировали в Генштабе.
Полковник отметил, что Украина практически отошла от практики участия преимущественно в международных военных учениях миротворческой тематике.
Україна відійшла від участі в міжнародних військових навчаннях миротворчої тематики на користь бойових...Опубліковано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine 31 травня 2018 р.
Напомним, более 300 военнослужащих ВСУ принимают участие в миссиях ООН и НАТО.