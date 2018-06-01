Украинские военные в 2018 году примут участие в 19 международных учениях, - Генштаб

Около 16 тыс. военных с вооружением и военной техникой примут участие в многонациональных учениях

В 2018 году около 16 тыс. военнослужащих с вооружением и военной техникой примут участие в составе подразделений ВСУ в 19 многонациональных учениях, шесть из которых пройдут на территории Украины и 13 за ее пределами.Об этом заявил и. о. начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба ВСУ полковник Валентин Левчик, информирует Генштаб ВСУ в Facebook.

Многонациональные учения, к которым привлекаются украинские подразделения, направлены на подготовку к отражению вооруженной агрессии против Украины и являются интегрированным элементом подготовки Вооруженных Сил Украины.

"Ценность международных учений для украинской армии заключается в возможности получения боевого опыта вооруженных сил ведущих стран мира и в повышении уровня совместимости, что позволяет украинским подразделениям действовать совместно с подразделениями других государств. Кроме того, международные учения способствуют эффективному реформированию ВСУ и внедрению стандартов НАТО в их повседневной деятельности", - проинформировали в Генштабе.

Полковник отметил, что Украина практически отошла от практики участия преимущественно в международных военных учениях миротворческой тематике.

Напомним, более 300 военнослужащих ВСУ принимают участие в миссиях ООН и НАТО.