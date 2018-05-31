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Более 300 военнослужащих ВСУ принимают участие в миссиях ООН и НАТО

НовостиОбщество    31.05.2018 - 17:15
Иллюстративное фото (Flikr/ministryofdefenceua)
Иллюстративное фото (Flikr/ministryofdefenceua)

В целом украинские военнослужащие принимают участие в восьми международных операциях

На сегодня 335 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимают участие в международных операциях под руководством ООН и НАТО. Об этом сообщил в.и.о. начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ полковник Валентин Левчик, передает пресс-служба Генштаба.

По его словам, всего украинские военнослужащие принимают участие в восьми международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

"Особенно хочу отметить участие украинских военных в составе вертолетного подразделения Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго. А также - украинских военных инженеров, которые работают в Косово и Афганистане", - добавил Левчик.

Напомним, в апреле 2018 года состоялась совместная украинско-датская военно-транспортная операция "Северный сокол - 2018". Операция проводилась в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Королевства Дания в сфере авиационно-транспортных перевозок и технического соглашения

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Теги публикации: военные, военная операция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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