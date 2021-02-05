Украинские теннисисты узнали имена первых соперников на Australian Open

Украинские теннисисты Элина Свитолина, Марта Костюк и Сергей Стаховский узнали имена своих соперников на первом в сезоне турнире серии "Большого шлема" - Australian Open (8-21 февраля). Жеребьевка была отложена на день из-за коронавируса.

Об этом сообщается на сайте турнира.

Первая ракетка Украины стартует матчем против чешки Мари Боузковой. Ранее соперницы встречалась дважды: в 2019 году украинка проиграла на турнире в Гуанчжоу, а год назад победила в финале турнира в Монтеррее. Для Свитолиной это девятое выступление на Открытом чемпионате Австралии. Ее лучший результат - четвертьфинал в 2018 и 2019 годах

Костюк начнет турнир поединком с россиянкой Вероникой Кудерметовой. В январе украинка уступила ей в полуфинале турнира в Абу-Даби. Украинка только один раз играла в основной сетке Australian Open: три года назад она успешно прошла квалификацию и дошла до третьего круга, где проиграла Элине Свитолиной. До этого она Марта остановилась на стадии отбора.

Стаховский - единственный из украинских теннисистов, кто успешно преодолел квалификационный этап турнира. В первом круге он встретится с Душаном Лайовичем из Сербии. В статистике их матчей Стаховский лидирует 3 против 1. Украинец впервые с 2016 года сыграет в основе Открытого чемпионата Австралии.

Напомним, также в основную сетку была заявлена Даяна Ястремская, но она не сыграет на турнире из-за допинг-скандала.