Только один украинский теннисист преодолел квалификацию Australian Open

Фото: Сергей Стаховский (twitter.com/AustralianOpen)

Сергей Стаховский - единственный из украинских теннисистов, кто сумел пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии 2021 года (Australian Open). В заключительном раунде отбора он обыграл обладателя wild card Дэйна Суини из Австралии.

Встреча продолжалась чуть более двух часов. Уступив в первом сете, украинец уверенно взял две следующие партии - 2:6, 6:3, 6:1.

Стаховский станет единственным представителем Украины в мужской сетке Australian Open. Ранее завершил борьбу в турнире Илья Марченко. Он проиграл бельгийцу Киммеру Коппеянсу в стартовом матче квалификации.

Также сегодня свой матч в финале квалификации провела Леся Цуренко. Она не смогла обыграть россиянку Людмилу Самсонову - 6:7(1), 2:6.

На стадии второго раунда отбора покинули турнир Ангелина Калинина, проиграв лидеру посева словенке Кайе Юван, и Катарина Завацкая, которая потерпела поражение от Анките Райне из Индии. В первом круге квалификации вылетела Дарья Снигур, уступив американке Кэти Макналли.

Матчи квалификации Australian Open в нынешнем году проходят в катарской Дохе (10-13 января). Турнир пройдет с 8 по 21 февраля в Мельбурне. В основную сетку заявлены три украинки: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская. Участие последней оказалось под вопросом из-за обвинений в употреблении допинга.

Напомним, в прошлом году победитель Australian Open стал первой ракеткой мира.