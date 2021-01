Только один украинский теннисист преодолел квалификацию Australian Open

Сергей Стаховский - единственный из украинских теннисистов, кто сумел пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии 2021 года (Australian Open). В заключительном раунде отбора он обыграл обладателя wild card Дэйна Суини из Австралии.

Встреча продолжалась чуть более двух часов. Уступив в первом сете, украинец уверенно взял две следующие партии - 2:6, 6:3, 6:1.

@Stako_tennis scores another shot at the AO.#AusOpen #AO2021 pic.twitter.com/vBpsWGAdkZ