Матчи украинских теннисисток на турнирах в Мельбурне не состоятся

Фото: матчи четверга на турнирах в Мельбурне отменены (twitter.com/WTA)

Матчи всех теннисных турниров четверга, 4 февраля, в австралийском Мельбурне отменены. Сегодня на корты должны были выйти украинки Элина Свитолина и Марта Костюк.

Накануне у одного из работников отеля был выявлен коронавирус. Все остановившиеся в этом отеле должны изолироваться и вновь пройти тестирование. Сообщается, что это примерно 500-600 человек.

Health Authorities have advised us that a Hotel Quarantine worker has tested positive for COVID-19.



Those associated with the AO who quarantined at the hotel now need to be tested and isolate until they receive a negative test result. — #AusOpen (@AustralianOpen) February 3, 2021

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина должна была сыграть в четвертьфинале турнира Gippsland Trophy. Марта Костюк пробилась в 1/8 финала Grampians Trophy, а в парном разряде добрались до четвертьфинала Yarra Valley Classic.

All matches Thursday at Melbourne Park have been postponed after Australian Health Authorities announced a Hotel Quarantine worker tested positive for COVID-19. Stay tuned for an update on Friday's order of play --> https://t.co/EKbmnIxfbT pic.twitter.com/PzCZL3GTrD — wta (@WTA) February 3, 2021

Согласно новому расписанию, поединки на кортах в Мельбурне возобновятся завтра, а чтобы закончить турниры до конца недели, некоторым игрокам придется провести два матча за день. Australian Open перенесен не будет и начнется, как и планировалось, 8 февраля. Однако жеребьевка турнира состоится не в четверг, а в пятницу.

"We’ll play the Australian Open starting Monday"



Watch today's update from @CraigTiley https://t.co/Eej0UShjzE — #AusOpen (@AustralianOpen) February 4, 2021

В связи с пандемией коронавируса теннисный календарь был скорректирован. В частности, первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" - Australian Open - был перенесен с января на 8 по 21 февраля.

Прибывшие в Австралию игроки прошли двухнедельный карантин, после чего для них было организовано несколько турниров для подготовки к Australian Open.