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Матчи украинских теннисисток на турнирах в Мельбурне не состоятся

Мельбурн, Четверг 04 февраля 2021 09:22
Матчи украинских теннисисток на турнирах в Мельбурне не состоятся
Фото: матчи четверга на турнирах в Мельбурне отменены (twitter.com/WTA)
Автор: Вера Олейник

Матчи всех теннисных турниров четверга, 4 февраля, в австралийском Мельбурне отменены. Сегодня на корты должны были выйти украинки Элина Свитолина и Марта Костюк.

Накануне у одного из работников отеля был выявлен коронавирус. Все остановившиеся в этом отеле должны изолироваться и вновь пройти тестирование. Сообщается, что это примерно 500-600 человек.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина должна была сыграть в четвертьфинале турнира Gippsland Trophy. Марта Костюк пробилась в 1/8 финала Grampians Trophy, а в парном разряде добрались до четвертьфинала Yarra Valley Classic.

Согласно новому расписанию, поединки на кортах в Мельбурне возобновятся завтра, а чтобы закончить турниры до конца недели, некоторым игрокам придется провести два матча за день. Australian Open перенесен не будет и начнется, как и планировалось, 8 февраля. Однако жеребьевка турнира состоится не в четверг, а в пятницу.

В связи с пандемией коронавируса теннисный календарь был скорректирован. В частности, первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" - Australian Open - был перенесен с января на 8 по 21 февраля.

Прибывшие в Австралию игроки прошли двухнедельный карантин, после чего для них было организовано несколько турниров для подготовки к Australian Open.

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Новости Украины Спорт ТеннисЭлина СвитолинаМельбурнсоревнованияМарта Костюк

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