UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Минспорта рассказали, какие соревнования Украина будет бойкотировать

Фото: министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт (facebook.com vgytzait)
Автор: РБК-Украина

Украинские спортсмены могут бойкотировать международные соривнования. Это произойдет, если на них будут допускать представителей России и Беларуси.

Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам Гутцайта,

этих стран не могут участвовать в международных соревнованиях ни под собственными, ни под нейтральными флагами, поскольку молчаливо согласны с убийством украинцев или открыто это поддерживают.

Гутцайт.

Он призвал президентов всеукраинских федераций обращаться в международные спортивные федерации для недопущения таких случаев, а также предложил приглашать их руководителей в Украину, чтобы они собственными глазами увидели, как пострадали регионы, в которых побывали оккупанты.

Напомним, что Россия потеряла право на проведение чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Также конгресс Международного союза конькобежцев решил продлить отстранение белорусских и российских спортсменов от соревнований.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство молодежи и спорта