В Минспорта рассказали, какие соревнования Украина будет бойкотировать

По словам Гутцайта,

этих стран не могут участвовать в международных соревнованиях ни под собственными, ни под нейтральными флагами, поскольку молчаливо согласны с убийством украинцев или открыто это поддерживают.

Гутцайт.

Он призвал президентов всеукраинских федераций обращаться в международные спортивные федерации для недопущения таких случаев, а также предложил приглашать их руководителей в Украину, чтобы они собственными глазами увидели, как пострадали регионы, в которых побывали оккупанты.