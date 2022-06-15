У Мінспорту розповіли, які змагання Україна бойкотуватиме

Українські спортсмени можуть бойкотувати міжнародні змагання. Це станеться, якщо на них будуть допускати представників Росії та Білорусі.
Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.
За словами Гутцайта,
цих країн не можуть брати участь у міжнародних змаганнях ні під власними, ні під нейтральними прапорами, оскільки мовчазно згодні з вбивством українців або відкрито це підтримують.
Гутцайт.
Він закликав президентів всеукраїнських федерацій звертатися в міжнародні спортивні федерації для недопущення таких випадків, а також запропонував запрошувати їх керівників в Україну, щоб вони на власні очі побачили, як постраждали регіони, в яких побували окупанти.
Нагадаємо, що Росія втратила право на проведення чемпіонату Європи з художньої гімнастики.
Також конгрес Міжнародного союзу ковзанярів вирішив продовжити відсторонення білоруських і російських спортсменів від змагань.