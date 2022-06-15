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У Мінспорту розповіли, які змагання Україна бойкотуватиме

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Україна, Середа 15 червня 2022 00:05
У Мінспорту розповіли, які змагання Україна бойкотуватиме Фото: міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт (facebook.com vgytzait)
Автор: РБК-Україна

Українські спортсмени можуть бойкотувати міжнародні змагання. Це станеться, якщо на них будуть допускати представників Росії та Білорусі.

Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

За словами Гутцайта, за час повномасштабного вторгнення Росії війна вже забрала життя понад 70 українських спортсменів і тренерів. Тим часом представники РФ і Білорусі шукають можливість заявити про себе на міжнародній арені, виступаючи під нейтральним білим прапором.

Міністр зазначив, що спортсмени цих країн не можуть брати участь у міжнародних змаганнях ні під власними, ні під нейтральними прапорами, оскільки мовчазно згодні з вбивством українців або відкрито це підтримують.

"У разі допуску спортсменів РФ і РБ до участі в змаганнях українські спортсмени готові блокувати їх виступи і бойкотувати змагання. Світ не має права забувати про війну, яку почала Росія проти України", - заявив Гутцайт.

Він закликав президентів всеукраїнських федерацій звертатися в міжнародні спортивні федерації для недопущення таких випадків, а також запропонував запрошувати їх керівників в Україну, щоб вони на власні очі побачили, як постраждали регіони, в яких побували окупанти.

Нагадаємо, що Росія втратила право на проведення чемпіонату Європи з художньої гімнастики.

Також конгрес Міжнародного союзу ковзанярів вирішив продовжити відсторонення білоруських і російських спортсменів від змагань.

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Міністерство молоді та спорту
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