Украинские спасатели показали, как помогают тушить лесные пожары в Турции

Тушить масштабные лесные пожары в Турции помогают два пожарных самолета ГСЧС Украины. Спасатели опубликовали видео в котором показали, как осуществляется ликвидация огня.

Напомним, украинские пожарные самолеты уже совершили первые два сброса воды на очаги в горных районах Турции.

Добавим, что для помощи турецким пожарным, Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой опытных специалистов в составе 14 человек.

Отметим, что в Турции пожарным удалось локализовать 74 из 85 бушующих в стране лесных пожаров. В это время пожары продолжаются в провинциях Адана, Анталья, Мерсин, Мугла и Османие.