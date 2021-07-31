Українські рятувальники показали, як допомагають гасити лісові пожежі в Туреччині

Гасити масштабні лісові пожежі у Туреччині допомагають два пожежні літаки ДСНС України. Рятувальники опублікували відео в якому показали, як здійснюється ліквідація вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"Авіація ДСНС продовжує гасіння осередків лісових пожеж у Турецькій Республіці", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські пожежні літаки вже здійснили перші два скиди води на осередки в гірських районах Туреччини.
Додамо, що для допомоги турецьким пожежникам, Україна направила два екіпажі пожежних літаків Ан-32П з групою досвідчених фахівців у складі 14 осіб.
Зазначимо, що у Туреччині пожежникам вдалося локалізувати 74 з 85 бурхливих в країні лісових пожеж. В цей час пожежі тривають в провінціях Адана, Анталья, Мерсін, Мугла і Османіє.