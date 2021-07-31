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Українські рятувальники показали, як допомагають гасити лісові пожежі в Туреччині

Автор: Марія Кучерявець

Гасити масштабні лісові пожежі у Туреччині допомагають два пожежні літаки ДСНС України. Рятувальники опублікували відео в якому показали, як здійснюється ліквідація вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Авіація ДСНС продовжує гасіння осередків лісових пожеж у Турецькій Республіці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські пожежні літаки вже здійснили перші два скиди води на осередки в гірських районах Туреччини.

Додамо, що для допомоги турецьким пожежникам, Україна направила два екіпажі пожежних літаків Ан-32П з групою досвідчених фахівців у складі 14 осіб.

Зазначимо, що у Туреччині пожежникам вдалося локалізувати 74 з 85 бурхливих в країні лісових пожеж. В цей час пожежі тривають в провінціях Адана, Анталья, Мерсін, Мугла і Османіє.

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пожежаТурция