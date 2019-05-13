Украинские саблистки завоевали серебро на Кубке мира в Тунисе

Женская сборная Украины по фехтованию уступила соперницам из Италии в поединке за золотые медали со счетом 42:45 на этапе Кубка мира в Тунисе. Об этом сообщается на сайте Международной федерации фехтования (FIE).

Таким образом, наша команда в составе Ольги Харлан, Елены Ворониной, Алины Комащук и Юлии Бакастовой завоевала серебряные медали.

На пути к финалу украинки одержали победу в напряженных поединках против Испании (45:43), Франции (45:44) и Кореи (45:39). Всего в турнире принимали участие 16 лучших команд планеты.

Напомним, Харлан победила в общем зачете Кубка мира-2018.