Украинская фехтовальщица Харлан выиграла Кубок мира-2018

Спортсменка уже в третий раз одержала победу в общем зачете

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан победила в общем зачете Кубка мира-2018. В итоговой таблице она опередила россиянку Софью Великую и Анну Мартон из Венгрии, сообщает SportArena.

Для украинки это уже третий триумф на Кубке мира. В 2013 и 2014 годах она становилась лучшей в общем зачете.

Итоговая таблица турнира в этом году была сформирована по итогам чемпионата мира, который проходит в Китае, где Харлан не сумела защитить титул, проиграв в 1/16 финала китаянке Яцы Шао.

Также украинка не показала лучшие результаты на чемпионате Европы. На европейском первенстве она покинула одиночный турнир на стадии 1/8 финала, уступив румынке Бьянке Пасху.

Ольга Харлан является четырехкратной призером Олимпийских игр. Она получила две бронзы в индивидуальной сабле (2012, 2016 год), а также золото и серебро в командном (2008 и 2016).

Напомним, в прошлом году Харлан в третий раз в карьере стала чемпионкой мира. До этого украинка выигрывала турниры в 2014 (Казань) и 2013 (Будапешт).