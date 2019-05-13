Українські шаблістки вибороли срібло на Кубку світу в Тунісі

Наша команда поступилася у фіналі збірній Італії
Жіноча збірна України з фехтування поступилася суперницям з Італії в поєдинку за золоті медалі з рахунком 42:45 на етапі Кубка світу в Тунісі. Про це повідомляється на сайті Міжнародної федерації фехтування (FIE).
Таким чином, наша команда в складі Ольги Харлан, Олени Вороніної, Аліни Комащук та Юлії Бакастової завоювала срібні медалі.
На шляху до фіналу українки здобули перемогу в напружених поєдинках проти Іспанії (45:43), Франції (45:44) та Кореї (45:39). Всього в турнірі брали участь 16 кращих команд планети.
Нагадаємо, Харлан перемогла в загальному заліку Кубка світу-2018.