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Украинская саблистка Харлан пропустит первый этап Кубка мира

Новости » Спорт    06.11.2018 - 16:27
Фото: Ольга Харлан (instagram.com/olgakharlan)
Фото: Ольга Харлан (instagram.com/olgakharlan)

Спортсменка рассказала о своем физическом состоянии

Украинская саблистка Ольга Харлан не выступит на первом этапе нового сезона Кубка мира. Об этом пятикратная чемпионка мира написала в своем Instagram:

"Друзья! Хотела сообщить всем вам, что на этой неделе, а точнее 9-11 ноября, будет проходить первый этап Кубка мира этого сезона в г. Орлеан, Франция, в котором принимать участия, к сожалению, я не буду. Причина этому очень простая: мой организм оказался не железным (черт, я всегда думала наоборот)!", - написала спорстменка.

По словам спортсменки, ей не хватило времени для восстановления, но пообещала, что уже в январе мы увидим ее на дорожке.

"Надо пройти, как я это называю небольшое "техобслуживание", чтобы в дальнейшем спокойно продолжать сезон. Я все так же тренируюсь и в январе будущего года уже буду в строю! Тем не менее наша сборная поехала и будет представлять нашу страну на этом старте! Так что прошу всех держать кулаки, следить и болеть! Как всегда-для нас это очень важно", - добавила Харлан.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья! Хотела сообщить всем вам, что на этой неделе, а точнее 9-11 ноября, будет проходить первый Этап Кубка Мира этого сезона в г. Орлеан, Франция, в котором принимать участия, к сожалению, я не буду. Причина этому очень простая, мой организм оказался не железным (чёрт, я всегда думала наоборот)! Надо пройти, как я это называю небольшое «техобслуживание», чтобы в дальнейшем спокойно продолжать сезон. Я всё так же тренируюсь и в январе будущего года уже буду в строю! Тем не менее наша сборная поехала и будет представлять нашу страну на этом старте! Так что прошу всех держать кулаки, следить и болеть! Как всегда-для нас это очень важно

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