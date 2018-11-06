Украинская саблистка Харлан пропустит первый этап Кубка мира

Фото: Ольга Харлан (instagram.com/olgakharlan)

Спортсменка рассказала о своем физическом состоянии

Украинская саблистка Ольга Харлан не выступит на первом этапе нового сезона Кубка мира. Об этом пятикратная чемпионка мира написала в своем Instagram:

"Друзья! Хотела сообщить всем вам, что на этой неделе, а точнее 9-11 ноября, будет проходить первый этап Кубка мира этого сезона в г. Орлеан, Франция, в котором принимать участия, к сожалению, я не буду. Причина этому очень простая: мой организм оказался не железным (черт, я всегда думала наоборот)!", - написала спорстменка.

По словам спортсменки, ей не хватило времени для восстановления, но пообещала, что уже в январе мы увидим ее на дорожке.

"Надо пройти, как я это называю небольшое "техобслуживание", чтобы в дальнейшем спокойно продолжать сезон. Я все так же тренируюсь и в январе будущего года уже буду в строю! Тем не менее наша сборная поехала и будет представлять нашу страну на этом старте! Так что прошу всех держать кулаки, следить и болеть! Как всегда-для нас это очень важно", - добавила Харлан.