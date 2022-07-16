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Украинские ПВО сбили несколько российских ракет

Фото: часть российских ракет сбили ПВО (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Во время сегодняшней воздушной тревоги, объявленной почти по всей Украине, удалось сбить несколько российских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Никопольской районной военной администрации Евгения Евтушенко.

"Ракетная опасность прошла. Часть ракет сбила ПВО", - отметил он.

При этом он не уточнил, где именно были сбиты ракеты.

Напомним, сегодня во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Черкасской области. На данный момент детальной информации об инциденте нет.

В то же время стало известно, что во время ракетного удара по складу в Одессе один мужчина получил ранения.

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ПВОВойна России против Украины