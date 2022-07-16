Украинские ПВО сбили несколько российских ракет

Во время сегодняшней воздушной тревоги, объявленной почти по всей Украине, удалось сбить несколько российских ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Никопольской районной военной администрации Евгения Евтушенко.
"Ракетная опасность прошла. Часть ракет сбила ПВО", - отметил он.
При этом он не уточнил, где именно были сбиты ракеты.
Напомним, сегодня во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Черкасской области. На данный момент детальной информации об инциденте нет.
В то же время стало известно, что во время ракетного удара по складу в Одессе один мужчина получил ранения.
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