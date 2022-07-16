В Черкасской области слышны взрывы во время воздушной тревоги
Иллюстрационное фото: в Черкасской области слышны взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
В Черкасской области очевидцы сообщают о звуках взрыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
В области объявлена воздушная тревога.
Жителей призывают оставаться в укрытиях.
Добавим, что сейчас тревога объявлена во всех регионах Украины, кроме Херсонской области и Крыма.
Напомним, мэр Ивано-Франковска заявлял о риске массированного ракетного удара по всей Украине.
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