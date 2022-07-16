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В Черкасской области слышны взрывы во время воздушной тревоги

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Черкасская область, Суббота 16 июля 2022 17:27
В Черкасской области слышны взрывы во время воздушной тревоги Иллюстрационное фото: в Черкасской области слышны взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Черкасской области очевидцы сообщают о звуках взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

В области объявлена воздушная тревога.

Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Добавим, что сейчас тревога объявлена во всех регионах Украины, кроме Херсонской области и Крыма.

Напомним, мэр Ивано-Франковска заявлял о риске массированного ракетного удара по всей Украине.

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Черкасская область
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