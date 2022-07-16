Українські ППО збили кілька російських ракет

Під час сьогоднішньої повітряної тривоги, оголошеної майже по всій Україні, вдалося збити кілька російських ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка.
"Ракетна небезпека минула. Частину ракет збила ППО", - зазначив він.
При цьому він не уточнив, де саме були збиті ракети.
Нагадаємо, сьогодні під час повітряної тривоги прогриміли вибухи на Черкащині. На даний момент детальної інформації про інцидент немає.
У той же час стало відомо, що під час ракетного удару по складу в Одесі один чоловік отримав поранення.
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