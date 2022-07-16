Українські ППО збили кілька російських ракет

Під час сьогоднішньої повітряної тривоги, оголошеної майже по всій Україні, вдалося збити кілька російських ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка.

При цьому він не уточнив, де саме були збиті ракети.

Нагадаємо, сьогодні під час повітряної тривоги прогриміли вибухи на Черкащині. На даний момент детальної інформації про інцидент немає.

У той же час стало відомо, що під час ракетного удару по складу в Одесі один чоловік отримав поранення.

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