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Украинские ПВО сбили еще два российских самолета в Харьковской области

Фото: в Харьковской области сбили еще два российских самолета (facebook com aviacionmilitar am)
Автор: Александр Мороз

Сегодня, 23 марта, украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два российских самолетов. Цели были поражены в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушного командования "Восток".

"Юго-восточный регион Харьковской области становится второй Чернобаевкой. Благодаря зенитным ракетным комплексам Воздушных сил уже традиционно изо дня в день на этом направлении враг теряет свои самолеты. Сегодня утром воины противовоздушной обороны "приземлили" еще две птички оккупантов, которые несли смерть мирным городам", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 23 марта, по украинским данным, Российская Федерация потеряла более сотни боевых самолетов.

Только за минувшие сутки Вооруженные силы Украины сбили шесть самолетов.

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