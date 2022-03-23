Українські ППО збили ще два російські літаки в Харківській області

Сьогодні, 23 березня, українські засоби протиповітряної оборони (ППО) збили ще два російські літаки. Цілі були вражені в Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Повітряного командування "Схід".
"Південно-східний регіон Харківщини стає другою Чорнобаївкою. Завдяки зенітним ракетним комплексам Повітряних сил вже традиційно день у день на цьому напрямку ворог втрачає свої літаки. Сьогодні вранці воїни протиповітряної оборони "приземлили" ще дві пташки окупантів, які несли смерть мирним містам", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 23 березня, за українськими даними, Російська Федерація втратила понад сотню бойових літаків.
Лише за минулу добу Збройні сили України збили шість літаків.
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