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Українські ППО збили ще два російські літаки в Харківській області

Фото: у Харківській області збили ще два російські літаки (facebook com aviacionmilitar am)
Автор: Олександр Мороз

Сьогодні, 23 березня, українські засоби протиповітряної оборони (ППО) збили ще два російські літаки. Цілі були вражені в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Повітряного командування "Схід".

"Південно-східний регіон Харківщини стає другою Чорнобаївкою. Завдяки зенітним ракетним комплексам Повітряних сил вже традиційно день у день на цьому напрямку ворог втрачає свої літаки. Сьогодні вранці воїни протиповітряної оборони "приземлили" ще дві пташки окупантів, які несли смерть мирним містам", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 23 березня, за українськими даними, Російська Федерація втратила понад сотню бойових літаків.

Лише за минулу добу Збройні сили України збили шість літаків.

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ХарківВійна Росії проти України