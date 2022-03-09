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Украинские ПВО добились значительного успеха в борьбе с самолетами РФ, - Минобороны Британии

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Лондон, Среда 09 марта 2022 09:14
Украинские ПВО добились значительного успеха в борьбе с самолетами РФ, - Минобороны Британии Фото: Украинские ПВО добились значительного успеха в борьбе с самолетами РФ (t.me/Tsaplienko)
Автор: Валерия Полищук

В Великобритании заявили, что противовоздушная оборона Украины успешно противостоит российским самолетам. Вероятно, не позволяет России контролировать воздушное пространство над страной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"Украинские средства противовоздушной обороны, похоже, добились значительного успеха в борьбе с современными боевыми самолетами России, вероятно, не позволяя им достичь какой-либо степени контроля над воздушным пространством", - говорится в сообщении.

В оценке Великобритании также говорится, что российским силам не удалось добиться значительных успехов в боях к северо-западу от Киева.

Напомним, Война России против Украины продолжается 14 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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