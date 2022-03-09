Українські ППО домоглися значного успіху в боротьбі з літаками РФ, - Міноборони Британії

У Великобританії заявили, що протиповітряна оборона України успішно протистоїть російським літакам. Ймовірно, не дозволяє Росії контролювати повітряний простір над країною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter .

"Українські засоби протиповітряної оборони, схоже, домоглися значного успіху в боротьбі з сучасними бойовими літаками Росії, ймовірно, не дозволяючи їм досягти будь-якого ступеня контролю над повітряним простором", - йдеться в повідомленні.

В оцінці Великобританії також говориться, що російським силам не вдалося домогтися значних успіхів у боях на північний захід від Києва.