ru ua
Ср, 09 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські ППО домоглися значного успіху в боротьбі з літаками РФ, - Міноборони Британії

Новость на русском →
Лондон, Середа 09 березня 2022 09:14
Українські ППО домоглися значного успіху в боротьбі з літаками РФ, - Міноборони Британії Фото: українські ППО домоглися значного успіху в боротьбі з літаками РФ (t.me/Tsaplienko)
Автор: Валерія Поліщук

У Великобританії заявили, що протиповітряна оборона України успішно протистоїть російським літакам. Ймовірно, не дозволяє Росії контролювати повітряний простір над країною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

"Українські засоби протиповітряної оборони, схоже, домоглися значного успіху в боротьбі з сучасними бойовими літаками Росії, ймовірно, не дозволяючи їм досягти будь-якого ступеня контролю над повітряним простором", - йдеться в повідомленні.

В оцінці Великобританії також говориться, що російським силам не вдалося домогтися значних успіхів у боях на північний захід від Києва.

Нагадаємо, війна Росії проти України триває 14 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Війна Росії проти України
NEWS
Оперативна обстановка: як минула тринадцята доба війни
Оперативна обстановка: як минула тринадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати