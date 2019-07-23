Потребительские настроения украинцев немного ухудшились

Фото: кошелек с деньгами (Виталий Носач, РБК-Украина)

После двух месяцев роста индекс потребительских настроений снизился

Индекс потребительских настроений в Украине в июне 2019 года составил 82,4, что на 0,4 п. меньше, чем в мае. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования Info Sapiens.

По данным исследования, индекс текущего положения снизился на 0,3 п., составив 71,1. Индекс экономических ожиданий в июне снизился на 0,5 п. и составил 89,9.

Июньский показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 109,3 п., что ниже показателя прошлого месяца на 0,3 п. Индекс инфляционных ожиданий увеличился - до 177,8, что на 2,0 п. больше, чем в прошлом месяце. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев также ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 7,2 п. - до значения 130,6.

"Рост индекса потребительских настроений остановилось после двух месяцев резкого подъема. Индекс целесообразности делать крупные покупки уменьшился и вернулся на уровень апреля. Индекс девальвационных ожиданий несколько подрос, однако остается ниже уровня лета прошлого года. Существенное снижение индекса потребительских настроений произошло в Киеве: индекс вернулся на уровень января 2019 года. Это снижение было компенсировано за счет роста в Центральном, Южном и Северном регионах. Индекс целесообразности делать крупные покупки снизился и в городе Киеве, и в других городах с более 500 тысяч жителей", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Напомним, индекс потребительских настроений в Украине рос два месяца подряд после президентских выборов - в апреле и мае 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, во II квартале 2019 года ожидания руководителей украинских предприятий относительно деловой активности несколько ухудшились. По данным опроса НБУ, индекс деловых ожиданий на следующие 12 месяцев составляет 117,8% (в предыдущем квартале - 119,7%).