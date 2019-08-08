Українські промисловці покращили очікування

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Індикатори незначно зросли

Індикатор ділової впевненості в промисловості в III кварталі 2019 року підвищився порівняно з II кварталом року на 0,9 п. п. і становить мінус 4,3%, у переробній промисловості цей показник підвищився на 0,6 в. п. і становить мінус 4,5%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

ukrstat.gov.ua

За даними статистично відомства, індикатор ділового клімату у промисловості не змінився порівняно з I кварталом і склав 0,5%, у переробній промисловості цей індикатор також не змінився порівняно з попереднім кварталом і становить плюс 0,6%.

ukrstat.gov.ua

Індикатор ділової впевненості та індикатор ділового клімату розраховані відповідно до Методики розрахунку індикаторів ділових очікувань відповідно до вимог розширеного Спеціального стандарту поширення даних Міжнародного валютного фонду. Всього було опитано 1500 підприємств.

Нагадаємо, обсяги промислового виробництва у червні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 2,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, Індекс споживчих настроїв в Україні, який розраховує Info Sapiens, в червні 2019 року склав 82,4, що на 0,4 в.п. менше, ніж у травні.