Промпроизводство в Украине снова начало падать

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Рост в промышленности продержался три месяца

Объемы промышленного производства в июне 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 2,3%. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, за январь-июнь промпроизводство выросло на 0,5%.

За первые шесть месяцев в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 3,0%, в перерабатывающей промышленности зафиксировано падение на 0,1%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - падение на 1,5%.

Отметим, в марте 2019 рода объемы промышленного производства выросли на 2,1% - впервые за четыре последние месяца. В апреле рост ускорился до 5,2%, однако в мае замедлился до 1,6%.

Напомним, промышленное производство в Украине падало четыре года подряд: в 2012 году - на 0,7%, в 2013 году - на 4,3%, в 2014 году - на 10,1%, в 2015 году - на 13%. В 2016 году рост возобновился, и за год объемы выросли на 2,8%. В 2017 году рост составил 0,4%, в 2018году - 1,6%.

По данным Госстата, индикатор деловой уверенности в промышленности во II квартале 2019 года повысился по сравнению с I кварталом года на 1,2 п.п. и составляет минус 5,3%, в перерабатывающей промышленности этот показатель повысился на 1,9 п.п. и составляет минус 5,2%.