Украинские предприятия увеличили прибыль на четверть

Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий Украины за январь-июнь 2019 года составил 218,1 млрд грн, что на 23,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (176,8 млрд грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, прибыль составила 291,8 млрд грн, что на 9,2% больше по сравнению с январем-июнем 2018 года, допущено убытков на сумму 73,7 млрд грн (меньше на 18,6%).

Доля убыточных предприятий за январь-июнь 2019 года составила 24,9% (за январь-июнь 2018 года - 24,7%).

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Как сообщало РБК-Украина, финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий Украины за январь-март 2019 года составил 111,1 млрд грн, что на 8,5 млрд грн меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (119,6 млрд грн).

Напомним, по данным Госстата, индикатор деловой уверенности в промышленности в III квартале 2019 года повысился по сравнению с II кварталом года на 0,9 п.п. и составляет минус 4,3%, в перерабатывающей промышленности этот показатель повысился на 0,6 п.п. и составляет минус 4,5%.