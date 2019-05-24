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Украинские предприятия сократили прибыль

Новости » Экономика    24.05.2019 - 16:36
Украинские предприятия сократили прибыль
Иллюстративное фото (flickr.com/ssu)

В первом квартале прибыль сократилась на 8,5 млрд грн

Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий Украины за январь-март 2019 года составил 111,1 млрд грн, что на 8,5 млрд грн меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (119,6 млрд грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

Украинские предприятия сократили прибыль

ukrstat.gov.ua

По данным статистического ведомства, доля убыточных предприятий в первом квартале 2019 года составила 27,2% (в прошлом году - 26,3%%).

Прибыль составила 152,5 млрд грн, что на 6,8% меньше по сравнению первым кварталом 2018 года, убытки выросли  на 1,7% до 41,4 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий Украины за 2018 год составил 353 млрд грн, что на 67,4 млрд грн (на 23,6%) больше, чем за 2017 год (285,6 млрд грн). 

Напомним, по данным Государственной службы статистики, средняя рентабельность операционной деятельности предприятий в Украине за 2017 год составила 8,8%. По данным статистического ведомства, наиболее рентабельной была отрасль сельское, лесное и рыбное хозяйство - 22,4%.

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