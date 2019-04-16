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Украинские предприятия увеличили годовую прибыль на четверть

Новости » Экономика    16.04.2019 - 17:59
Украинские предприятия увеличили годовую прибыль на четверть
Иллюстративное фото (flickr.com/ssu)

Финансовый результат за 2018 год вырос до 353 млрд грн

Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий Украины за 2018 год составил 353 млрд грн, что на 67,4 млрд грн (на 23,6%) больше, чем за 2017 год (285,6 млрд грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, доля убыточных предприятий в 2018 году составила 22,9% (за 2017 год - 23,5%).

Прибыль составила 580,0 млрд грн, что на 4,1% больше по сравнению 2017 годом, однако убытки сократились на 16,4% до 227,0 млрд грн.

Украинские предприятия увеличили годовую прибыль на четверть

Как сообщало РБК-Украина, цены производителей промышленной продукции в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем снизились на 0,4%. По данным Государственной службы статистики, за 2018 год (к декабрю 2017 года) цены выросли на 14,2%.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, средняя рентабельность операционной деятельности предприятий в Украине за 2017 год составила 8,8%. По данным статистического ведомства, наиболее рентабельной была отрасль сельское, лесное и рыбное хозяйство - 22,4%.

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