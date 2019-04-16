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Українські підприємства збільшили річний прибуток на чверть

Новини » Економіка    16.04.2019 - 17:59
Українські підприємства збільшили річний прибуток на чверть
Ілюстративне фото (flickr.com/ssu)

Фінансовий результат за 2018 рік виріс до 353 млрд грн

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств України за 2018 рік склав 353 млрд грн, що на 67,4 млрд грн (на 23,6%) більше, ніж за 2017 рік (285,6 млрд грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, частка збиткових підприємств у 2018 році становила 22,9% (за 2017 рік - 23,5%).

Прибуток склав 580,0 млрд грн, що на 4,1% більше порівняно 2017 роком, однак збитки скоротилися на 16,4% до 227,0 млрд грн.

Українські підприємства збільшили річний прибуток на чверть

Як повідомляло РБК-Україна, ціни виробників промислової продукції у грудні 2018 року порівняно з листопадом знизилися на 0,4%. За даними Державної служби статистики, за 2018 рік (до грудня 2017 року) ціни зросли на 14,2%.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, середня рентабельність операційної діяльності підприємств в Україні за 2017 рік склала 8,8%. За даними статистичного відомства, найбільш рентабельною була галузь сільське, лісове і рибне господарство - 22,4%.

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