Українські підприємства в рік кризи скоротили прибуток у 1,7 рази
Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств за 2020 рік склав 264,4 млрд гривень. Це в 1,7 рази менше, ніж 2019 рік, коли підприємства показали 446,9 млрд гривень прибутку.
Про це повідомляє Державна служба статистики України.
За даними статистичного відомства, прибуток підприємств склав 602,3 млрд гривень, що на 2,9% менше у порівнянні з 2019 роком, однак допущено збитків на суму 337,9 млрд грн, що на 94,6% більше у порівнянні з 2019 роком.
Частка збиткових підприємств за січень-грудень 2020 року склала 29,2% (за січень - грудень 2019 року - 19,5%).
Як повідомляло РБК-Україна, капітальні інвестиції в економіку України за 2020 рік склали 419,8 млрд гривень. Це на 38,2% менше порівняно 2019 роком.
Нагадаємо, за даними Мінекономіки, інвестиційна пауза стала однією з ключових особливостей прояву коронакризи у 2020 році.