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Українські підприємства в рік кризи скоротили прибуток у 1,7 рази

Новость на русском → Україна, П'ятниця 16 квітня 2021 15:00
Українські підприємства в рік кризи скоротили прибуток у 1,7 рази Фото: підприємства України різко скоротили прибуток (прес-служба НБУ).
Автор: Олександр Білоус

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств за 2020 рік склав 264,4 млрд гривень. Це в 1,7 рази менше, ніж 2019 рік, коли підприємства показали 446,9 млрд гривень прибутку.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Українські підприємства в рік кризи скоротили прибуток у 1,7 рази

За даними статистичного відомства, прибуток підприємств склав 602,3 млрд гривень, що на 2,9% менше у порівнянні з 2019 роком, однак допущено збитків на суму 337,9 млрд грн, що на 94,6% більше у порівнянні з 2019 роком.

Частка збиткових підприємств за січень-грудень 2020 року склала 29,2% (за січень - грудень 2019 року - 19,5%).

Як повідомляло РБК-Україна, капітальні інвестиції в економіку України за 2020 рік склали 419,8 млрд гривень. Це на 38,2% менше порівняно 2019 роком.

Нагадаємо, за даними Мінекономіки, інвестиційна пауза стала однією з ключових особливостей прояву коронакризи у 2020 році.

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