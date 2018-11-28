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Україна передала в Арбітражний трибунал дані про атаку Росії в Азовському морі

Новини » Політика    28.11.2018 - 20:37
Україна передала в Арбітражний трибунал дані про атаку Росії в Азовському морі
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

МЗС зазначає, що Росія фактично закрила доступ до Азовського моря своїми діями

Міністерство закордонних справ (МЗС) України направило 27 листопада 2018 року інформацію про акт агресії Росії в Керченській протоці в Арбітражний трибунал, який розглядає спір між Україною та Російською Федерацією щодо порушення останньою Конвенції ООН з морського права в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на МЗС.

Зокрема, відомство звернуло увагу на тривале переслідування українських та іноземних суден, які планують пройти через Керченську протоку до портів Маріуполя, Бердянська та інших українських портів.

"Своїми діями Росія фактично закрила Керченську протоку для всіх суден. Україна та інші прибережні держави Чорного моря, включаючи Європейський союз та Туреччину, рішуче засудили такі дії і закликають Російську Федерацію забезпечити свободу проходу через Керченську протоку", - зазначили в МЗС.

Також у відомтсві підкреслили, що об’єктом таких зупинок стали тільки ті судна, які прямують до українських портів. У той же час судна, які рухалися до російських портів у Азовському морі, не зазнали подібних обмежень.

"Україна заявила протест проти дій Росії, довела їх до відома своїх союзників та шляхом звернення до Арбітражного трибуналу продемонструвала свій намір оскаржити поведінку Росії із застосуванням усіх наявних правових засобів", - додали в МЗС.

Нагадаємо, Україна направила Міністерству закордонних справ Російської Федерації чергову ноту протесту у зв'язку з арештами Росією українських моряків. Зазначимо, в окупованому Криму усіх 24-х українських моряків заарештували на два місяці.

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