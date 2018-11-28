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Українські порти в Азовському морі залишаються заблокованими, - Омелян

Новини » Суспільство    28.11.2018 - 21:43
Українські порти в Азовському морі залишаються заблокованими, - Омелян
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна/Віталій Носач)

Дозволу на вхід до портів Бердянська і Маріуполя очікують 18 кораблів, загалом заблоковані 35 суден

Українські порти, які мають вихід до Азовського моря, станом на вечір 28 листопада 2018 року залишаються заблокованими. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає РБК-Україна.

Йдеться про порти Маріуполя та Бердянська. За словами Омеляна, Росія блокує захід та вихід суден до цих портів. Наразі дозволу на проходження очікують 18 кораблів.

"В очікуванні на вхід в Азовське море знаходяться 18 суден: 4 прямують до порту Бердянськ, 14 - до порту Маріуполь. На вихід з Азовського до Чорного морів також стоїть черга: з порту Бердянська не можуть вийти 3 судна, з порту Маріуполя - 6. Ще 8 суден стоять біля причалів в портах", - написав Омелян у Facebook.

Загалом Росією заблоковано 35 суден. Рух здійснюється лише в напрямку російських портів на Азові.

"Себто, Росія заблокувала українські порти на Азовському морі. Дії російської сторони свідчать про цілеспрямовану ескалацію ситуації в Азовському морі і дестабілізацію регіону", - резюмував мінстр.

Він додав, що мета Росії - блокування роботи українських портів в акваторії Азовського моря та поступове витіснення України з її законних територій, що закріплені нормами міжнародного права.

Українські порти в Азовському морі залишаються заблокованими, - Омелян

Нагадаємо, ранеше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що атакою на українські кораблі в Керченській протоці Росія намагається анексувати Азовське море

Додамо, Міністерство закордонних справ України направило інформацію про акт агресії Росії в Керченській протоці в Арбітражний трибунал, який розглядає спір між Україною та Російською Федерацією щодо порушення останньою Конвенції ООН з морського права в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці. 

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