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Кортеж Зеленского прибыл в аэропорт "Борисполь"

Новости » Происшествия    07.09.2019 - 13:00
Кортеж Зеленского прибыл в аэропорт "Борисполь"
Фото: кортеж в "Борисполе" (РБК-Украина)

Сейчас ожидается прибытие самолета с освобожденными пленными

В терминал "В" международного аэропорта "Борисполь" прибыл кортеж президента Украины Владимира Зеленского для встречи освобожденных в рамках обмена пленными украинцев. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

Так, у входа в терминал "В" был замечен кортеж украинского президента. Сам президент Зеленский пока не был замечен. Также в аэропорт "Борисполь" прибыл генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Фото: Руслан Рябошапка в аэропорту "Борисполь" (РБК-Украина)

Напомним, что в аэропорт "Борисполь" должен прибыть самолет с освобожденными украинцами. Украинский самолет накануне вылетел из российского международного аэропорта "Внуково" и направляется в Украину.

РБК-Украина писало, что в международный аэропорт "Борисполь" прибыли глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и министр внутренний дел Арсен Аваков. Руководители силовых ведомств прибыли в аэропорт для встречи освобожденных украинцев, которые вскоре должны прилететь.

Добавим, что адвокат Марк Фейгин опубликовал список лиц, которые берут участие в обмен пленными между Киевом и Москвой. По его данным, в обмене принимают участие 24 украинских моряка и 11 осужденных украинцев. Так, среди заключенных - Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Артур Панов, Эдем Бекиров, Николай Карпюк, Станислав Клых, Алексей Сизонович, Евгений Панов, Владимир Балух.

Появился предварительный список участников обмена, которых Украина передала РФ Самолет с участниками обмена пленными вылетел из "Борисполя"
Новости Украины Владимир Зеленскийобмен пленнымиБориспольКортеж
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