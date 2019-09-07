Кортеж Зеленского прибыл в аэропорт "Борисполь"

Фото: кортеж в "Борисполе" (РБК-Украина)

Сейчас ожидается прибытие самолета с освобожденными пленными

В терминал "В" международного аэропорта "Борисполь" прибыл кортеж президента Украины Владимира Зеленского для встречи освобожденных в рамках обмена пленными украинцев. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

Так, у входа в терминал "В" был замечен кортеж украинского президента. Сам президент Зеленский пока не был замечен. Также в аэропорт "Борисполь" прибыл генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Фото: Руслан Рябошапка в аэропорту "Борисполь" (РБК-Украина)

Напомним, что в аэропорт "Борисполь" должен прибыть самолет с освобожденными украинцами. Украинский самолет накануне вылетел из российского международного аэропорта "Внуково" и направляется в Украину.

РБК-Украина писало, что в международный аэропорт "Борисполь" прибыли глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и министр внутренний дел Арсен Аваков. Руководители силовых ведомств прибыли в аэропорт для встречи освобожденных украинцев, которые вскоре должны прилететь.

Добавим, что адвокат Марк Фейгин опубликовал список лиц, которые берут участие в обмен пленными между Киевом и Москвой. По его данным, в обмене принимают участие 24 украинских моряка и 11 осужденных украинцев. Так, среди заключенных - Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Артур Панов, Эдем Бекиров, Николай Карпюк, Станислав Клых, Алексей Сизонович, Евгений Панов, Владимир Балух.