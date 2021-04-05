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Украинские полицейские поедут на ЧМ-2022 в Катар обеспечивать правопорядок

Автор: Андрей Василюк, Игорь Литвиненко

Украинские полицейские примут участие в обеспечении правопорядка во время проведения чемпионата мира по футболу в Катаре, который состоится в 2022 году. Нацполиция уже подписала необходимые документы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал журналистам по результатам визита в Катар.

"В следующем году будет Чемпионат мира по футболу в государстве Катар, наши полицейские уже подписали документы, они поедут помогать в обеспечении безопасностной обстановки на улицах Катара на протяжении ЧМ по футболу", - сообщил Зеленский.

По его словам, украинских полицейских привлекают к охране правопорядка в Катаре "как самых лучших".

Напомним, президент Владимир Зеленский во время визита в Катар подписал 13 двусторонних документов. Также были подписаны 2 коммерческих контракта.

Документы были подписаны во время встречи с Эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел страны Халидом бин Халифе Аль Тани.

В Офисе президента также отметили, что представители Украины и Катара, в частности, обсудили перспективы сотрудничества в сферах энергетики, продовольственной безопасности, инфраструктуры и военно-технического сотрудничества.

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