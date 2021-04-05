Українські поліцейські поїдуть на ЧС-2022 в Катар забезпечувати правопорядок

Українські поліціянти візьмуть участь в забезпеченні правопорядку під час проведення чемпіонату світу з футболу в Катарі, який відбудеться у 2022 році. Нацполіція вже підписала необхідні документи.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав журналістам за результатами візиту в Катар.
"Наступного року буде Чемпіонат світу по футболу в державі Катар, наші поліцейські вже підписали документи, вони поїдуть допомагати в забезпеченні безпекової ситуації на вулицях Катару впродовж ЧС з футболу", - повідомив Зеленський.
За його словами, українських поліціянтів залучають до охорони правопорядку в Катарі "як найкращих".
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час візиту в Катар підписав 13 двосторонніх документів. Також були підписані 2 комерційних контракти.
Документи були підписані під час зустрічі з Еміром Катару Тамімом бін Хамад Аль Тані та прем'єр-міністром, міністром внутрішніх справ країни Халідом бін Халіфі Аль Тані.
В Офісі президента також зазначили, що представники України та Катару, зокрема, обговорили перспективи співпраці в сферах енергетики, продовольчої безпеки, інфраструктури та військово-технічного співробітництва.