RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Українські поліцейські поїдуть на ЧС-2022 в Катар забезпечувати правопорядок

Автор: Андрій Василюк, Ігор Литвиненко

Українські поліціянти візьмуть участь в забезпеченні правопорядку під час проведення чемпіонату світу з футболу в Катарі, який відбудеться у 2022 році. Нацполіція вже підписала необхідні документи.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав журналістам за результатами візиту в Катар.

"Наступного року буде Чемпіонат світу по футболу в державі Катар, наші поліцейські вже підписали документи, вони поїдуть допомагати в забезпеченні безпекової ситуації на вулицях Катару впродовж ЧС з футболу", - повідомив Зеленський.

За його словами, українських поліціянтів залучають до охорони правопорядку в Катарі "як найкращих".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час візиту в Катар підписав 13 двосторонніх документів. Також були підписані 2 комерційних контракти.

Документи були підписані під час зустрічі з Еміром Катару Тамімом бін Хамад Аль Тані та прем'єр-міністром, міністром внутрішніх справ країни Халідом бін Халіфі Аль Тані.

В Офісі президента також зазначили, що представники України та Катару, зокрема, обговорили перспективи співпраці в сферах енергетики, продовольчої безпеки, інфраструктури та військово-технічного співробітництва.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КатарФутбол
Читайте також
Україна і Катар підписали угоду про взаємне визнання водійських прав
Інвестиції, енергетика та військове співробітництво: Україна і Катар підписали 13 документів
В Іспанії визначився переможець торішнього Кубка з футболу. Його відкладали через COVID
Прогноз погоди