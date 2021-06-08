Украинские пограничники усилили меры безопасности на границе с Беларусью
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) обеспечивает усиленные меры охраны границы с Республикой Беларусь. В частности, осуществляется отслеживание движения иностранных судов, пересекающих белорусско-украинскую границу по рекам Припять и Днепр.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
"Встретив иностранное судно, пограничники обеспечивают постоянное наблюдение за его движением и сопровождением. Кроме того, к мероприятиям контроля приобщаются и силы 10-го отдельного отряда оперативного реагирования "ДОЗОР", которые находятся на усилении этого участка границы",- говорится в сообщении.
Известно, что судна сопровождаются патрульными катерами пограничного ведомства и контролируются пограничными нарядами, в том числе из мест длительного несения службы.
Въезд суден на территорию Украины происходит как для транзитного перехода, так и для движения в украинские порты.
В ведомстве отмечают, что в случае остановки судна на ночлег, сотрудники ГПСУ осуществляют меры по поддержанию пограничного режима в пределах зоны его стоянки.
Для контроля за движением суден пограничники также применяют беспилотную авиацию.
В ГПСУ добавляют, что причаливание судов по маршруту транзита не допускается, как и выполнение действий по погрузке или разгрузке.
Фото: пограничники следят за движением иностранных суден (dpsu.gov.ua)
Ранее РБК-Украина писало, что в апреле, во время концентрации войск РФ у границ Украины и на оккупированных территориях, украинские пограничники на границе с Беларусью были переведены на усиленный режим несения службы.
Добавим, что появились новые спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что Россия стягивает войска к границам Украины. На них изображены самолеты и танки, и их гораздо больше, чем ожидали увидеть военные эксперты.