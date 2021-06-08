Українські прикордонники посилили заходи безпеки на кордоні з Білоруссю
Державна прикордонна служба України (ДПСУ) забезпечує посилені заходи охорони кордону з Республікою Білорусь. Зокрема, здійснюється відстеження руху іноземних суден, що перетинають українсько-білоруський кордон по річках Прип’ять та Дніпро.
Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
"Зустрівши іноземне судно, прикордонники забезпечують постійне стеження за його рухом та супроводом. Крім того, до заходів контролю долучаються і сили 10-го окремого загону оперативного реагування "ДОЗОР", які знаходяться на посиленні цієї ділянки кордону", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що судна супроводжуються патрульними катерами прикордонного відомства та контролюються прикордонними нарядами, в тому числі з місць тривалого несення служби.
Захід суден на територію України відбувається як для транзитного переходу, так і для руху в українські порти.
У відомстві зазначають, що у разі зупинки судна на ночівлю, співробітники ДПСУ здійснюють заходи щодо підтримання прикордонного режиму в межах зони його стоянки.
Для контролю за рухом суден прикордонники також застосовують безпілотну авіацію.
В ДПСУ додають, що причалювання суден по маршруту транзиту не допускається, як і виконання дій з навантаження чи розвантаження.
Фото: прикордонники стежать за рухом іноземних суден (dpsu.gov.ua)
Раніше РБК-Україна писало, що у квітні, під час концентрації військ РФ біля кордонів України та на окупованих територіях, українські прикордонники на кордоні з Білоруссю були переведені на посилений режим несення служби.
Додамо, що з'явилися нові супутникові знімки, які свідчать про те, що Росія стягує війська до кордонів України. На них зображені літаки та танки, і їх набагато більше, ніж очікували побачити військові експерти.