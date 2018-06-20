Украинские нардепы задекларировали недвижимость в 43 зарубежных странах

В 2017 году украинские чиновники задекларировали 915 объектов недвижимости в 43 странах

Народные депутаты Украины в 2017 году задекларировали 915 объектов недвижимости в 43 странах. Об этом сообщает Bihus.Info.

Как сообщает издание, общая площадь квартир нардепов превышает 2 млн кв. м, или равняется 212 га - это примерно в 1,5 раза больше площади всей земли под резиденцией "Межигорье" Виктора Януковича.

"Чаще всего декларанты вкладывают средства в покупку квартир и апартаментов - 550 штук, то есть 60% от всей недвижимости. Рекордсменом в этой категории стал нардеп Вадим Новинский, который задекларировал 5 квартир в России общей площадью 996,3 кв. м", - пишет издание.

Как отмечается, вторым по популярности видом недвижимости оказались жилые и садовые дома - 154 штуки. Бесспорным лидером среди "иностранных дачников" является депутат Юлия Левочкина, на оффшорные компании которой записаны два дома на Лазурном побережье Франции площадью 1056 и 337 кв. м.

Сообщается также, что с незначительным отставанием от домов лидируют земельные участки - их 141 единица. Наибольшей латифундисткою оказалась жена председателя Луганской облгосадминистрации Юрия Гарбуза Ольга, которая до 2017 года была гражданкой Российской Федерации и имеет на территории РФ почти 62,5 га земли.

"Реже всего чиновники вкладываются в зарубежную нежилую недвижимость (49 объектов) и гаражи с паркоместами (21 штука). Лидируют в этих категориях снова народные депутаты Вадим Новинский с 79-метровым гаражом в России и Ярослав Дубневич из 459-метровой торгово-офисным зданием в Латвии", - отмечает издание.

В первую четверку самых популярных государств по количеству недвижимости вошли такие страны-соседки как Россия (411 объектов), Беларусь (71 объект), Польша (63 объекта) и Молдова (58 объектов). Замыкает топ-5 США, где госслужащие задекларировали 54 объекта недвижимого имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что НАПК приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций 12 человек, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Среди них есть трое народных депутатов Украины.